Bolsa Família de agosto: quem recebe hoje e amanhã? Foi antecipado?

Os repasses correspondentes ao mês de agosto do programa assistencial Bolsa Família foram iniciados no dia 18 e prosseguem ao longo desta semana. O planejamento de pagamentos é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, e a previsão é que todas as transferências sejam finalizadas até o dia 31 de agosto.

Abaixo, confira as datas agendadas para os pagamentos do Bolsa Família neste mês, conforme o último algarismo do NIS: