Calendário Bolsa Família de agosto 2023: Veja datas de pagamento

Os pagamentos referentes ao mês de agosto do programa Bolsa Família tiveram início no dia 18 e serão finalizados hoje (31). O cronograma de pagamento é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, variando de acordo com essa numeração.

Abaixo estão as datas correspondentes aos pagamentos do Bolsa Família para agosto, conforme os dígitos finais do NIS: