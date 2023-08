Desemprego cai para 7,9% em julho, menor taxa para o período desde 2014

A população fora da força de trabalho foi de 66,9 milhões de pessoas. Uma queda de 0,5% ante o trimestre anterior, mas um crescimento de 3,4% na comparação anual. Já a população desalentada, que desistiu de procurar emprego, ficou em 3,7 milhões de pessoas. O que representa uma estabilidade ante o trimestre anterior e uma queda de 13,4% no ano. A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas (5,2 milhões de pessoas) ficou estável no trimestre e caiu 20,5% no ano.

O número de empregados com carteira assinada somou 37 milhões de pessoas. O número ficou estável frente ao trimestre anterior e cresceu 3,4% na comparação anual. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado cresceu 4% em relação ao trimestre anterior e ficou estável no ano. Já o número de trabalhadores por conta própria (25,2 milhões de pessoas) ficou estável frente ao trimestre anterior e caiu 2,5% no ano.

O número de trabalhadores domésticos cresceu 3,3% ante o trimestre anterior. Somou 5,9 milhões de pessoas, mas ficou estável frente ao trimestre encerrado em julho de 2022.

O número de empregadores (4,2 milhões de pessoas) ficou estável nas duas comparações. O número de empregados no setor público (12,3 milhões de pessoas) cresceu 2,6% frente ao trimestre anterior e ficou estável na comparação anual.

Informalidade atinge 38,9 milhões de trabalhadores. A taxa de informalidade foi de 39,1% da população ocupada, contra 38,9% no trimestre anterior e 39,8% no mesmo trimestre de 2022.