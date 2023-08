R$ 24 bi em jogo: quem são e quantos 'super-ricos' estão na mira de Lula

Também conhecidos como "fundos dos super-ricos", esses fundos exclusivos são aqueles em que há um único cotista. Eles que exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões e têm um custo de manutenção anual de até R$ 150 mil.

Feitos de maneira personalizada para cada cotista, os fundos exclusivos pagam imposto de renda atualmente, mas somente no momento do resgate e com tabela regressiva (quanto mais tempo de aplicação, menor o IR).

O texto da MP assinada pelo presidente acaba com a tributação única no momento do resgate do dinheiro. Agora, a medida prevê que esse grupo específico de pessoas seja taxado com uma alíquota de 15% a 22,5% de imposto sobre os rendimentos uma vez a cada semestre, por meio do mecanismo chamado "come-cotas".

Com a mudança na cobrança do imposto dos fundos exclusivos, o governo espera arrecadar R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026. No entanto, a taxação dos investimentos dessa parcela mais rica da população depende ainda de votação no Congresso Nacional.

*Com informações da Deutsche Welle