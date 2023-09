Brasil tem 7ª maior alta do PIB no 2º trimestre em ranking com 46 países

Países do Brics registraram crescimento médio de 0,9%. A economia brasileira superou a da China no trimestre, que cresceu 0,8%. O material elaborado pela Austin Rating só traz dados destes dois países do Brics e não tem informações sobre África do Sul, Rússia e Índia.

Japão lidera o ranking no segundo trimestre deste ano. O PIB do país asiático foi o que mais cresceu no período: 1,5%. Em segundo e terceiro lugares figuram Eslovênia e Taiwan, com 1,4% cada.

O top 10 é dominado por Ásia e Europa. A lista com os dez maiores desempenhos no 2º trimestre frente aos três primeiros meses do ano é completada por Costa Rica (1,3%), Turquia (1,3%), Malásia (1%), Romênia (0,9%), China (0,8%) e Indonésia (0,8%). Os Estados Unidos aparecem na 14ª posição (0,6%).

Dentre os países do G-20 que já divulgaram o resultado do PIB do segundo trimestre de 2023, o Brasil apresentou o segundo melhor desempenho na comparação trimestral, ficando na 4º e 5º melhor posição na comparação interanual e em termos de variação acumulada em quatro trimestres.

Nota técnica da Secretaria de Política Econômica

Governo projeta 2023 positivo

O PIB do segundo trimestre cresceu 3,4% em comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2023, a economia cresceu 3,2%, ante os quatro trimestres anteriores. Com isso, a atividade econômica do país opera 7,4% acima do patamar pré-pandemia, referente ao quarto trimestre de 2019, e atinge o ponto mais alto.