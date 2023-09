PIB do Brasil cresce 0,9% no 2º trimestre, acima do esperado

O resultado veio bem acima do esperado. A expectativa em pesquisa da Reuters era avanço de 0,3% no segundo trimestre de 2023 sobre os três meses anteriores.

Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB do segundo trimestre cresceu 3,4%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2023, o PIB cresceu 3,2%, ante os quatro trimestres anteriores. Com isso, a atividade econômica do país opera 7,4% acima do patamar pré-pandemia, referente ao quarto trimestre de 2019, e atinge o ponto mais alto da série.

O IBGE revisou o resultado dos trimestres anteriores. A alta no 1º trimestre foi revisada para 1,8%, ante 1,9% informado anteriormente. Já o resultado do 4º trimestre de 2022 passou de retração de 0,1% para alta de 0,1%.

Crescimento nos setores

O maior crescimento no período foi da indústria, com alta 0,9% em comparação ao primeiro trimestre. O crescimento na indústria se deve aos desempenhos positivos de 1,8% nas indústrias extrativas, 0,7% na construção, 0,4% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 0,3% nas indústrias de transformação. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a indústria cresceu 1,5%.

Em seguida vem o setor de serviços, com alta de 0,6%. Como as atividades de serviços respondem por cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influencia ainda mais a expansão do PIB. O setor de serviços está há 12 trimestres sem variações negativas e se encontra no ponto mais alto da sua série. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, os serviços avançaram 2,3%.