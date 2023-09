'Boa surpresa', diz Campos Neto a empresários sobre PIB do 2º trimestre

PIB do segundo trimestre veio acima do esperado. A economia brasileira cresceu 0,9%, enquanto a expectativa do mercado era de 0,3%. O crescimento foi de 3,4% em comparação ao mesmo período do ano passado.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB havia crescido 1,8%, impulsionado pelo agronegócio. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2023, o PIB cresceu 3,2%, ante os quatro trimestres anteriores.

O IBGE revisou o resultado dos trimestres anteriores. A alta no 1º trimestre foi revisada para 1,8%, ante 1,9% informado anteriormente. Já o resultado do 4º trimestre de 2022 passou de retração de 0,1% para alta de 0,1%.

