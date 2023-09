Nestlé adquire Kopenhagen e Brasil Cacau por R$3 bilhões, diz jornal

A negociação envolve também a marca Brasil Cacau, adquirida em conjunto pela Nestlé. Segundo a Brazil Journal, a marca tem impactado negativamente o EBITDA (o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Advent.

Quando a Advent comprou a Kopenhagen, a marca tinha receita de R$ 450 milhões e um EBITDA de R$ 120 milhões. Desde então, o lucro subiu para mais de R$ 200 milhões.

Os processos confidenciais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica já haviam sido iniciados por ambas as partes em agosto de 2022, mas foram aprovados apenas no início de junho deste ano.

O UOL tentou contato com a Kopenhagen e com a Nestlé. A Advent disse à reportagem que não vai comentar sobre o assunto.