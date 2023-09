Isenção em compras de até US$ 50 para quem? Como está o Remessa Conforme

Desde 1º de agosto está em vigor a regra de imposto zerado para compras abaixo de US$ 50 feitas em sites internacionais. O Ministério da Fazenda publicou, em 30 de junho deste ano, uma portaria que mudou as regras para remessas internacionais. A isenção será concedida para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 250) nas empresas que se cadastrarem no Remessa Conforme. Compras acima deste valor deverão mostrar os impostos cobrados já no ato da compra. Antes do programa, os consumidores viviam uma roleta-russa: pagavam imposto apenas se caíssem na fiscalização da alfândega.

Isenção não é automática; regra só vale para empresas que aderiram ao programa. A adesão é voluntária e precisa ser autorizada pelo governo. Ela só passa a valer depois que a habilitação é publicada no Diário Oficial da União. Além disso, as empresas precisam atualizar as plataformas para cobrar impostos de compras acima de US$ 50. Enquanto isso não acontece, elas também não ganham a isenção prometida pelo governo, segundo a Receita Federal.

A burocracia faz com que o caminho ainda seja longo até se conquistar esse benefício

Antônio Carlos Morad, advogado especialista em direito tributário, do escritório Morad Advocacia Empresarial

Quem aderiu e quais empresas estão habilitadas

Até o momento, apenas Sinerlog e AliExpress receberam o certificado. AliExpress é um canal de vendas direto ao consumidor. Já a Sinerlog oferece serviços para empresas como a Amazon, de acordo com o seu site.