'R$ 70 milhões faturados após quase 5 anos': O que faz hoje a Bettina?

A empresária transformou o revés em tema para curso. Ela criou um produto sobre mentalidade para mulheres. O curso terá encontros com ela própria e com especialistas em inteligência emocional, relacionamentos e antifragilidade, termo da moda no mundo corporativo que remete à obra do escritor Nassim Taleb e significa a habilidade de crescer com os desafios da vida. "Eu vou te ensinar como eu programei a minha mente para entender qual é a vida que eu quero viver", diz o anúncio do curso no site.

O novo curso custa R$ 997, na promoção por tempo limitado (o preço cheio é R$ 3.000). Por esse valor, se alcançar os mesmos 80 mil alunos do curso anterior, Bettina faturará mais R$ 80 milhões.

Quem está há mais tempo [no marketing digital] não tem como estar fazendo picaretagem. Se você está garantindo o sucesso do seu cliente, vai se mantendo ao longo do tempo. Então sim existe [picaretagem], mas também existe muita coisa linda no digital. Acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa.

Bettina Rudolph

