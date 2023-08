Herdeiros do café e perfis discretos: quem são os donos da 123milhas

Empresa anunciou plano de fusão com a MaxMilhas em janeiro deste ano. Na época, a MaxMilhas disse que a fusão tinha como objetivo expandir as operações e fortalecer a atuação em todo o mercado nacional. A 123milhas e a MaxMilhas continuaram com operações independentes, mesmo depois do anúncio.

123milhas diz que emite passagens com milhas compradas no mercado. Empresa afirma que os clientes conseguem ter acesso a bilhetes com preços mais baixos, porque compram milhas aéreas no mercado, emitem passagens com estas milhas e vendem aos clientes que compram na plataforma. A empresa diz que não compra milhas, mas que trabalha em parceria com o site HotMilhas, empresa especializada neste tipo de transação.

Relembre o caso:

Na última sexta (18), a 123milhas anunciou que não vai emitir passagens da linha promocional com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.

A empresa diz que vai devolver integralmente o dinheiro dos clientes, mas por meio de vouchers. Clientes estão insatisfeitos com a opção.