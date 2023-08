123milhas faz demissão em massa após 'forte diminuição das vendas'

'No meu prédio só sobrou o porteiro'

Ex-funcionária diz que foi pega de surpresa. Ela, que decidiu conversar com o UOL sob anonimato, disse que chegou na manhã de hoje em um dos escritórios da companhia, em Belo Horizonte (MG), e foi surpreendida com a demissão. Ela declara que na semana anterior foi dito à equipe dela que "os empregos iam ser mantidos."

123milhas não comunicou as demissões internamente. De acordo com essa mesma ex-funcionária, todos os funcionários presentes souberam dos desligamentos entre si e repassaram a informação adiante. No setor dela, que tem mais de 40 funcionários, todos foram desligados, declara. Ela critica que nenhuma liderança da agência entrou em contato com os profissionais para informar a decisão de forma oficial.

Ela diz que os cortes no escritório foram gerais. Em um dos prédios da agência onde ela trabalhava, na capital mineira, havia departamentos de marketing, RH, atendimento e TI e outros setores espalhados em seis andares. "Só sobrou o porteiro", lamenta.