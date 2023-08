Comprou na 123milhas ou pegou voucher e se arrependeu? Veja o que fazer

O governo anunciou uma série de sanções impostas à 123milhas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, também afirmou que vai analisar a viabilidade do modelo de negócios da empresa. Já o Procon-SP deu prazo de 24 horas para a 123milhas responder como está atendendo os consumidores impactados.

Consumidores estão com dificuldade de atendimento pela 123milhas. "Já temos muitos relatos de consumidores que não estariam sendo atendidos, o que é um problema adicional, especialmente para quem se programou para viajar logo no começo de setembro. A empresa, além de ter feito uma mudança unilateral das regras, não pode deixar os consumidores sem informação", afirma Rodrigo Tritapepe, diretor de atendimento e orientação do Procon-SP.

Entrar na Justiça é uma saída. Fernanda Zucare, advogada especialista em direito do consumidor, diz que, dependendo da situação, a melhor saída é entrar com uma ação contra a empresa para garantir que ela receba o dinheiro de volta e que possa ser indenizada por possíveis outros gastos que teve e que pode ter perdido com o cancelamento das passagens da 123milhas.

Empresa só ofereceu até agora a opção de devolução por voucher. Procurada pelo UOL, a 123milhas manteve o mesmo posicionamento do anúncio da suspensão da linha de pacotes flexíveis. "Os valores pagos pelos clientes que adquiriram produtos da linha PROMO com embarque previsto para setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 serão integralmente devolvidos em vouchers, com correção monetária de 150% do CDI - acima da inflação e dos juros de mercado. Os vouchers podem ser usados por qualquer pessoa para compra de outros produtos da 123milhas", diz a nota divulgada na sexta-feira (18).

O que fazer se já pedi voucher

Quem já pediu o voucher da 123milhas e se arrependeu pode entrar na Justiça para tentar conseguir o reembolso em dinheiro. "Caso ele tenha pegado e agora não queira mais por algum motivo, a única forma dele cancelar isso seria ajuizando uma ação", afirma Zucare. Carolina Vesentini, advogada do Idec, diz que o judiciário é lento e que, quanto antes entrar com o processo, mais rapidamente pode reaver o dinheiro perdido.