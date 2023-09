Iate em que Lady Di pisou e mansões: o que os R$ 85 mi da Mega-Sena compram

Iate Inace Explorer, produzido no Ceará, tem custo estimado em R$ 84 milhões para o modelo 2024 Imagem: Reprodução

Iate produzido no Brasil

É possível encomendar um modelo 2024 do iate Inace Explorer, produzido no Ceará. A nova versão tem um deck mais alongado que os anteriores, totalizando 38,4 metros de comprimento. Outra mudança é um espaço maior na casa de máquinas para incluir geradores de energia -- ou motores mais potentes.

Custa cerca de R$ 84 milhões. Tem uma grande suíte para os convidados, decorada com muitos itens de luxo e em materiais de alta qualidade.

Mansão no Cairo, capital do Egito, tem 4 mil metros quadrados e custa R$ 84 milhões Imagem: Reprodução

Mansão no Egito

Imóvel ocupa um terreno de 72 mil metros quadrados está à venda no Cairo. Só a construção tem 4 mil m².

Ao todo, são 13 banheiros e 11 dependências para empregados. Há piscinas com controle de temperatura, uma sauna, estábulos para até 10 cavalos e uma garagem com capacidade para oito veículos. Tem até uma mesquita.

O preço estimado da residência é de R$ 84 milhões