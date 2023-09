Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

Calendário de pagamentos do INSS para setembro

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de setembro

Final 2: 26 de setembro

Final 3: 27 de setembro

Final 4: 28 de setembro

Final 5: 29 de setembro

Final 6: 2 de outubro

Final 7: 3 de outubro

Final 8: 4 de outubro

Final 9: 5 de outubro

Final 0: 6 de outubro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 2 de outubro

Final 2 e 7: 3 de outubro

Final 3 e 8: 4 de outubro

Final 4 e 9: 5 de outubro

Final 5 e 0: 6 de outubro

Os segurados têm a opção de consultar seus extratos do INSS por meio do aplicativo oficial ou do site Meu INSS. Para acessar, é necessário fazer login com a conta Gov.br, o sistema único de acesso para serviços digitais do governo federal.