Bolha ou oásis? Ricaços planejam cidade secreta do zero nos EUA

Uma cidade feita do zero na Califórnia é o mais novo projeto de ricaços do Vale do Silício. Ainda sem nome, o empreendimento é tocado por uma empresa chamada California Forever.

Os planos foram revelados recentemente — um site descreve o local com bons serviços públicos, que seja "caminhável", seguro e com menos pessoas em situação de rua.

O que tem lá?