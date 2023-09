Shein adere a programa para isenção de imposto em compras de até US$ 50

A Shein está participando do Programa Remessa Conforme, que prevê isenção do imposto de importação em compras online de até US$ 50.

O que aconteceu:

Compras internacionais feitas no site da Shein não pagarão mais o imposto de importação desde que os valores não ultrapassem o limite de US$ 50 (cerca de R$ 245). Compras acima deste valor deverão mostrar os impostos cobrados já no ato da compra.