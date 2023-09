Vou ter que pagar contribuição para sindicato? Entenda decisão do STF

Entenda as diferenças:

Contribuição assistencial: é prioritariamente usada para custear as negociações coletivas dos sindicatos, como as tratativas por reajustes salariais, por exemplo. O valor não é fixo e deve ser definido por meio de convenção coletiva de cada categoria. Quem não quiser pagar a contribuição deve se manifestar formalmente.

é prioritariamente usada para custear as negociações coletivas dos sindicatos, como as tratativas por reajustes salariais, por exemplo. O valor não é fixo e deve ser definido por meio de convenção coletiva de cada categoria. Quem não quiser pagar a contribuição deve se manifestar formalmente. Imposto sindical: também chamado de contribuição sindical, é usado para custear o próprio sistema sindical. Equivale a um dia de trabalho e é descontado todos os anos, no mês de março. Até a reforma trabalhista, seu pagamento era obrigatório a todos os trabalhadores formais; desde 2017, é opcional. Quem quiser pagar deve autorizar a cobrança.

Decisão ajuda, mas falta lei, diz ministro

Sindicatos perderam recursos após a reforma trabalhista. Por um lado, a reforma de 2017 fortaleceu e deu poder aos sindicatos em termos de negociação coletiva; por outro, ao extinguir a obrigatoriedade do imposto sindical, reduziu o volume de receitas dessas entidades, diz Fernanda Perregil, sócia do DSA Advogados. "A reforma tirou muito do orçamento dos sindicatos".

Falta de representatividade de alguns sindicatos persiste. Embora beneficie a atuação dos sindicatos, a decisão do STF não resolve o problema da falta de unicidade sindical no Brasil, alerta Priscila Moreira, do Abe Advogados. Na prática, como existem vários sindicatos para uma mesma categoria, os trabalhadores acabarão contribuindo também com entidades pelas quais não se sentem representados, completa.

STF não deixou claro como se opor à cobrança, o que é um problema. Ainda não se sabe como os trabalhadores deverão se manifestar contra a cobrança da contribuição assistencial. Segundo Fernanda Perregil, essa oposição normalmente acontece por meio de uma carta escrita à mão e apresentada no sindicato. Na quarta (13), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou que ainda falta regulamentação sobre o tema.