Siga os canais do UOL Notícias no WhatsApp

Cafezinho do UOL News

O canal de breaking news vai direto ao ponto, com agilidade na entrega das principais informações do dia. No Cafezinho, o usuário recebe, além das notícias, vídeos exclusivos dos apresentadores Fabíola Cidral e Diego Sarza, além de conteúdo sobre os bastidores do programa.

WhatsApp começou a liberar a função para o publico na última quarta-feira (13). A atualização, no entanto, é gradual e pode demorar. Se você clicar nos nossos links acima e não conseguir entrar, poderá pedir para o app lhe enviar uma notificação quando seu aparelho estiver habilitado.