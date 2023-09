Governo antecipa pagamento do Bolsa Família a cidades atingidas por ciclone

Beneficiários não precisam ir até uma agência da Caixa. As famílias que recebem o Bolsa Família pelo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo.

A medida contempla beneficiários de 97 municípios. São eles: Agua Santa, Almirante Tamandaré do Sul, Andre Da Rocha, Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bento Goncalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camargo, Campestre Da Serra, Campos Borges, Candelária, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Chapada, Charqueadas, Ciríaco, Colinas, Coqueiros do Sul, Cotiporã, Coxilha, Cruz Alta, Cruzeiro do Sul, David Canabarro, Dois Lajeados, Eldorado do Sul, Encantado, Erechim, Espumoso, Estação, Estrela, Eugenio De Castro, Farroupilha, General Camara, Getúlio Vargas, Gravataí, Guaporé, Ibiraiaras, Imigrante, Ipê, Itapuca, Jacuizinho, Jaguari, Lagoão, Lajeado, Lajeado do Bugre, Marau, Mato Castelhano, Montauri, Montenegro, Muçum, Muliterno, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Candelária, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Panambi, Parai, Passa Sete, Passo Fundo, Protásio Alves, Rio Grande, Roca Sales, Sagrada Família, Santa Maria, Santa Tereza, Santo Angelo, Santo Antonio do Palma, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, Sâo Domingos do Sul, São Jeronimo, São Jorge, São Nicolau, São Sebastiao do Caí, São Valentim do Sul, Sapiranga, Sarandi, Sede Nova, Serafina Correa, Sertão, Taquari, Vacaria, Vanini, Venâncio Aires, Vera Cruz, Vila Maria.

Os pagamentos para o restante do país seguirá o calendário oficial e seguirão de forma gradativa até o dia 29. Os depósitos são feitos de acordo com o Número de Identificação Social.

Investimento do governo federal

O presidente Lula (PT) anunciou o direcionamento de R$ 1 bilhão, via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul.

O governo também anunciou a liberação de R$ 600 milhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os 354 mil trabalhadores das cidades atingidas. O limite de saque será de R$ 6.220.