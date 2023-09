Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Ministério da Previdência Social anunciou o calendário de pagamentos dos benefícios do INSS para o mês de setembro de 2023. Aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil aguardam ansiosamente pelos depósitos, que terão início na semana seguinte.

As datas de pagamento são determinadas com base no valor do benefício, e é importante ressaltar que os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão datas diferentes em relação aos que ganham acima desse valor. Para descobrir o dia exato de recebimento, basta observar o último número do cartão de benefício, excluindo o dígito verificador após o traço.

Por exemplo, se o cartão apresentar o número 123456789-0, a data de pagamento será definida pelo dígito final "9."