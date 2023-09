Apps dão dinheiro por nota fiscal que você ia jogar fora; vale a pena?

O que as empresas ganham com isso?

Por trás deste negócio, está o valor da informação. Essas notas fornecem informações valiosas sobre os hábitos de consumo. Os dados também podem ser compartilhados com parceiros para uma análise mais profunda dos padrões de compra.

Empresas podem influenciar o que você compra. Como você pode ganhar um dinheiro a mais por optar por uma marca de bebida ou sabão em pó, por exemplo, essas plataformas podem afetar seus hábitos de consumo. "O que estes aplicativos fazem é criar um mapa de consumo de cada pessoa, associados ao CPF. É importante que as pessoas fiquem atentas ao que os apps dizem sobre como esses dados serão tratados, pois eles serão vendidos para terceiros", afirma Emilio Simoni, especialista em segurança digital e fundador da AHT Security.

Méliuz ganha com fidelização. A startup, por exemplo, tem um modelo de negócios que combina vendas com serviços financeiros. A plataforma digital serve como uma vitrine, que vende os produtos de seus parceiros em troca de uma comissão. Ou seja, empresas anunciam no Méliuz, que divide parte dessas receitas com os consumidores - o cashback. Também oferece cartão e outros serviços.

Cashback é mais atraente para o consumidor. Na visão do consumidor, receber parte dos gastos da compra de volta é melhor do que ganhar desconto, diz Rosiane Duarte, analista de investimentos da Toro Investimentos. "Quanto mais o cliente compra pela plataforma, mais ele se beneficia, tendo parte da compra de volta, e mais a companhia ganha. Isso faz com que o modelo seja de grande impacto, visto que um único cliente pode realizar diversas operações", afirma ela.

Quais os riscos?

Você está dando seus dados a empresas, que podem sofrer vazamento de informações. Consumidores devem entender as regras e que estão, de certa forma, "pagando" com seus dados pessoais. "Outro ponto importante é que as empresas não podem enviar dados das pessoas sem o consentimento delas, porque isso pode ter consequências legais", declara a advogada Ana Teresa Piza.