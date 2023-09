Calendário Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento atualizadas

O programa Bolsa Família iniciou os pagamentos de setembro no dia 18 e continuará até a próxima sexta-feira (29). As datas de depósito variam conforme o final do número NIS de cada beneficiário. Confira abaixo o calendário completo:

NIS final 1: 18 de setembro (já pago);

NIS final 2: 19 de setembro (já pago);

NIS final 3: 20 de setembro (já pago);

NIS final 4: 21 de setembro (já pago);

NIS final 5: 22 de setembro (já pago);

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Além disso, foi anunciado que famílias dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone e cadastradas no programa receberão o benefício antecipadamente, já no dia 18, independentemente do número do NIS. O pagamento foi realizado diretamente na Poupança Fácil ou na conta da Caixa Tem.