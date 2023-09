Brasil sobe 5 posições e fica em 49º lugar em ranking global de inovação

País foi uma das economias que mais subiram no IGI nos últimos anos. O Brasil tem pontuações altas nos indicadores de serviços governamentais online (14ª posição no mundo) e participação eletrônica (11ª). Além disso, destaque para o valor de seus 16 unicórnios (22ª), que representam 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional em 2023.

Posição brasileira ainda é considerada abaixo do potencial do país. A melhor posição do Brasil foi em 2011, quando chegou ao 47 º lugar. O país é hoje a décima maior economia do mundo. O ranking é divulgado anualmente pela WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual, na sigla em inglês), com o apoio de parceiros internacionais — no caso do Brasil, a CNI.

Veja abaixo os 10 melhores do IGI

Suíça Suécia Estados Unidos Reino Unido Singapura Finlândia Holanda Alemanha Dinamarca Coreia do Sul

Temos um potencial muito inexplorado para melhorar o nosso ecossistema de inovação. Precisamos de políticas públicas modernas e atualizadas e, para isso, o IGI tem o papel fundamental de auxiliar na compreensão dos pontos fortes e fracos do Brasil.

Robson Andrade, presidente da CNI

Brasil x América Latina

Brasil se tornou o país latino-americano melhor colocado. Em 2022, o Chile, que hoje ocupa a 52ª posição, estava à frente do Brasil. O México (58ª) aparece em seguida, ocupando o terceiro lugar regional.