Black Friday: Google vai mostrar produtos com frete grátis e entrega rápida

Os consumidores vão ver uma espécie de etiqueta logo abaixo da imagem do produto. Ela mostrará uma condição de frete diferenciada em relação aos demais, afirma o Google. As funções de entrega mais rápida e devolução gratuita devem ser explicadas pela empresa em breve.

Sucesso da ferramenta depende da adesão dos varejistas. O Google não informou se grandes redes já aderiram.

Google diz que o recurso traz benefícios para consumidores e empresários. Em uma pesquisa encomendada pelo Google à Offerwise, o custo do frete é um dos cinco pontos mais importantes para o cliente definir em qual site vai comprar um produto.

Essa experiência já existe em outros países. O Google afirma que a ferramenta Anotações de Frete indica que o número de consumidores que se interessam por ofertas pode aumentar 10% com a ativação do recurso, que é uma aposta da big tech para aumentar as vendas na Black Friday.

Para o consumidor, as informações de frete são exibidas de maneira mais visual e simplificada, o que permite tomar a decisão certa na hora de escolher entre produtos da vitrine do Google Shopping.

Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil

Intenção de compra na Black Friday cresce, diz Google

Duas em cada três pessoas pretendem comprar produtos. De acordo com o estudo, as buscas pela Black Friday aumentaram 24% em comparação com 2022. No total, 16 das 20 categorias apresentaram crescimento no interesse do consumidor. O maior destaque foi para os itens de beleza e perfumaria, com aumento de 18 pontos percentuais em relação ao ano passado.