Paulo Samia, CEO do UOL, é indicado ao Prêmio Caboré

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 4 de dezembro, no Espaço Monte Líbano, em São Paulo. Os vencedores de outras 13 categorias (veja abaixo) da 43ª edição do Caboré também serão anunciados na data.

Os vencedores são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem. A votação, online, é auditada pela PWC.

O UOL já foi indicado 7 vezes na categoria melhor Veículo de Comunicação - Produtor de Conteúdo (2022, 2019, 2018, 2016, 2009, 2006 e 1998). Ficou com a coruja, como é conhecido o troféu, em 2018.

Os indicados

Veja a lista de indicados nas 14 categorias:

Dirigente da Indústria da Comunicação

Paulo Samia (UOL)

Alexandre Guerrero (Eletromídia)

Ezra Geld (IPG Mediabrands)