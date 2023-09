Paçoquita para beber: gigante do amendoim entra no mercado de bebida láctea

Há versões nos sabores amendoim e chocolate. O lançamento foi inspirado no comportamento dos consumidores que batiam a Paçoquita com leite. Produto tem soro de leite líquido ou reconstituído, leite em pó integral reconstituído, pasta de amendoim integral, cacau em pó, amido modificado, sal e outros aditivos, como espessantes, estabilizantes e aromatizantes.

Nas redes, o lançamento foi bem recebido. "Meu Deus, que surto, já quero", diz um. "Eu não sabia que precisava experimentar até eu ver", diz outro. Alguns ainda pedem versão vegana do produto, enquanto outros pedem a adaptação da versão esportiva, com whey, para bebida.

Produto nasceu após cinco anos de estudo. Para trazer a nova versão, a empresa fez pesquisas durante cinco anos com dois universos de consumidores: abaixo de 15 anos, parcela significativa da geração Z, e acima de 15 anos, que também concentra millennials e fãs mais tradicionais da marca. Nos dois segmentos, 93% gostaram de saber que Paçoquita poderia ser uma bebida láctea pronta para beber.

O resultado indicou que 87% dos pais colocariam o produto na lancheira de seus filhos. "Os desejos dos consumidores sempre foram considerados e, na medida do possível, viabilizados. Foi assim com a versão cremosa, e agora com Paçoquita pronta para beber", declara Tiago Leal, gerente de inovação e novos negócios da Santa Helena Alimentos S/A.

A marca está com a campanha "Mistura que dá bom" nas redes sociais de Paçoquita. Investiu em ações com influenciadores digitais e até criou um jingle com coreografia.

Empresa não divulgou o valor do investimento e faturamento esperado com a Paçoquita láctea. Também não informou se pretende lançar versão láctea de outros produtos já comercializados. "A Santa Helena é uma empresa comprometida com a qualidade e a inovação de seus produtos, e está sempre avaliando o segmento do varejo para estudar futuros lançamentos. No momento, os esforços da empresa estão direcionados para o lançamento de Paçoquita Pronta Para Beber, um produto que chegou para inovar mais uma vez a marca Paçoquita", diz Tiago Leal, gerente de inovação e novos negócios da Santa Helena Alimentos.