Veja profissões mais bem remuneradas e as que passaram a pagar mais no país

Médicos especialistas são os profissionais mais bem pagos do Brasil, mas a remuneração média caiu 13% desde 2012. Já os desenvolvedores de página de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial no período, com um salto de 91% na remuneração média real, já descontada a inflação. Os dados são da FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas).

O que mostra o estudo

O levantamento teve como base as 126 profissões listadas na Pnad Contínua do IBGE. A pesquisa usou como filtros trabalhadores do setor privado e com ensino superior que atuam nas ocupações mais bem pagas, ou seja, acima do rendimento médio do trabalhador no Brasil (R$ 2.836). O estudo tem como base comparativa o segundo trimestre de 2012 e o segundo trimestre de 2023.