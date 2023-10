Lula sanciona Desenrola com teto para juros do rotativo do cartão

O projeto de lei permite ao devedor a portabilidade da dívida do cartão de crédito. Mesmo os valores já parcelados pelo próprio cartão ou de contas vinculadas a ele. O objetivo é permitir que o consumidor possa buscar ofertas de juros menores em outras instituições financeiras e possa negociar uma transferência da dívida.

Houve uma tentativa de incluir os endividados pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). No entanto, em acordo com a Fazenda, ficou definido que a questão será resolvida por um novo projeto de lei, ainda a ser elaborado e apresentado ao Congresso.

Parcelamento de compras

O texto não trata do fim do parcelamento de compras sem juros. A modalidade é apontada pelos bancos como responsável pelas altas taxas, que chegaram em agosto a 445,7% ao ano. Durante a tramitação do projeto, interlocutores do setor bancário procuraram parlamentares para negociar mudanças relacionadas aos juros de compras parceladas. A pressão, contudo, não surtiu efeito e os relatores da Câmara e Senado não trataram do tema na proposta.

De fato ela aconteceu e de maneira muito intensa, principalmente, pelos bancos que quiseram condicionar a diminuição da quantidade de parcelas sem juros a redução do juros final do rotativo. Nós conseguimos, com participação direta do Banco Central e do Ministério da Fazenda, fazer com que essa cultura do brasileiro de comprar itens duráveis que tenham o valor agregado maior, que o seu valor em si inviabilizaria a compra por uma família, então a forma parcelada é a única forma de aquisição que ele tem. Hoje, não será mexido nisso.

Senador Rodrigo Cunha, relator do PL do Desenrola

O que é o Desenrola

O Desenrola é um programa emergencial de renegociação de dívidas.