Especialistas dão dicas de como comprar equipamentos na Agrishow

"É preciso pensar que o equipamento vai depreciar ao longo do tempo e o produtor terá outros compromissos financeiros, que serão acrescidos ao financiamento. As informações sobre as diversas linhas de financiamento estão disponíveis no site das próprias instituições financeiras, públicas ou privadas. Há, ainda, os bancos cooperativistas, que também têm algumas linhas de crédito voltadas para investimento para o produtor, e o próprio financiamento feito diretamente com a fábrica da marca", diz o docente.

Sem compras por impulso

O auditor contábil Mariano Soares, especialista em finanças e processos de fusão e aquisição e sócio da consultoria em gestão Evoinc, lembra que para fechar negócios de sucesso na Agrishow é preciso planejamento e pesquisa para maximizar a experiência proposta pelo evento. Para tanto, antes, é importante entender claramente o que se deve melhorar ou expandir na operação. "Considere como as aquisições se alinharão com os objetivos de longo prazo de sua propriedade rural, lavoura ou negócio agrícola", recomenda Soares.

Os próximos passos recomendados pelo auditor são identificar as tecnologias e fazer uma lista do que explorar na feira, que deve ser acompanhada já de um planejamento orçamentário (ou quanto se quer e se pode gastar com o investimento). "Além de quanto pretende investir, considere também a manutenção e, possivelmente, o treinamento necessário", diz Soares.

A viabilidade técnica e econômica da compra vai depender sempre do retorno esperado, do tempo de recuperação do investimento e dos movimentos do mercado mundial em relação à demanda do produto ofertado, por isso o auditor recomenda certificar-se de que os novos equipamentos ou sistemas são compatíveis com a operação atual do negócio.

O ambiente da feira também permite um recurso importante para o produtor: a negociação. Isso é possível porque muitos expositores praticam condições exclusivas e vantajosas. Nesse cenário, conhecer os preços pré-feira pode facilitar a identificação das melhores oportunidades. "Quanto mais souber sobre o produto ou serviço de interesse, melhor poderá negociar termos, preços e serviços pós-venda", aponta Soares