Moody's altera para "positiva" perspectiva de nota de crédito do Brasil

A mudança de perspectiva para positiva tem como base a avaliação da Moody's de que um crescimento mais forte combinado com um progresso contínuo, embora gradual, em direção à consolidação fiscal, pode permitir que o peso da dívida do Brasil se estabilize.

Perspectiva positiva considera bom desempenho da economia. Segundo a Moody's, o avanço da economia nos últimos dois anos "surpreendeu positivamente". Para 2024 e 2025, a estimativa aponta para elevações do PIB de, em média, 2%. Tal crescimento previsto é significativamente superior à taxa anual média de -0,5%, observada entre 2015 e 2019.

As perspectivas de crescimento forte, na ordem de 2%, baseiam a avaliação da Moody's sobre um potencial de melhora do perfil de crédito do Brasil e estão alinhadas com a grande escala, diversificação e resiliência comprovada da economia nos últimos anos.

Política fiscal é entrave para retomada do grau de investimento. Segundo a agência de risco, há riscos para a continuidade consolidação fiscal pelo governo. O endividamento elevado e a fraca capacidade de pagamento da dívida também são citados como preocupações que justificam a manutenção da nota de crédito.

A agência destaca que ações do governo podem determinar a elevação ou o rebaixamento do rating. Para a Moody's, a melhora constante do resultado primário e dos déficits fiscais aumentaria a credibilidade. Por outro lado, uma pressão negativa pode surgir justamente com o enfraquecimento fiscal e um persistente crescimento baixo do PIB.