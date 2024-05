Mega-Sena 2719: ninguém acerta pelo 2º sorteio seguido, e prêmio vai a R$ 28 milhões

Veja abaixo os últimos resultados da Mega-Sena:

Mega-Sena 2720: como apostar

Com o sorteio antecipado por causa do feriado de 1º de Maio, nesta quarta-feira, os apostadores terão um dia a mais para realizar as apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena, que será no sábado (4).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até esse dias, às 19j, em casas lotéricas ou pela internet, O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 5.