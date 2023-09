Desenrola dará desconto de até 96% em dívidas; veja como vai funcionar

Devedores poderão consultar as dívidas que se encaixam no programa. O site do Desenrola vai disponibilizar a lista de débitos passíveis de renegociação, além do desconto oferecido pelos credores e a situação de cada uma das dívidas.

Para participar desta nova fase será preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. Veja aqui como fazer.

4. De quanto será o desconto?

Foi feito um leilão de lotes de dívidas para definir os descontos. Esses lotes incluem dívidas com perfis semelhantes (de mesmo tipo e idade, por exemplo). As 654 empresas que ofereceram as maiores reduções vão poder participar da plataforma de renegociação.

Credores irão oferecer desconto médio de 83%. O lote de dívidas com cartão de crédito foi o que ofereceu o maior desconto (96%), segundo o governo. De um montante de R$ 151 bilhões em dívidas cadastradas no programa, houve desconto de R$ 126 bilhões, o que reduziu o valor final a ser pago a R$ 25 bilhões.

Após os descontos, as dívidas ficaram com valor médio de R$ 421, segundo o governo. Os débitos até R$ 5.000, que foram priorizados nesta etapa, foram reduzidos a R$ 259, em média. As dívidas de R$ 5.000,01 a R$ 20 mil agora têm valor médio de R$ 1.386.