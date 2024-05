Lançamentos da Agrishow têm carro voador e máquinas para pequeno produtor

Operando com 12 baterias independentes e 16 motores, não tem um piloto voando dentro da aeronave, sendo pilotado remotamente, em tempo real e a partir do solo, por um profissional que opera o sistema inteligente de comando e controle.

Os visitantes podem conhecer o modelo exposto, tirar fotos e curtir uma amostra do que a empresa classifica como "o futuro da mobilidade no Brasil e no mundo". Além do carro voador, a Gohobby também trouxe lançamentos da DJI Agiculture, empresa chinesa que atua na fabricação de drones agrícolas. Os equipamentos são indicados para processos de geolocalização, fertilização e pulverização.

Mobilidade no campo

O estande da Jumil lançou este ano a plantadeira Agilize, desenvolvida para trabalhar em terrenos irregulares. O equipamento, devido à sua articulação central, em dois corpos, opera com angulações de 12° a 16°, conseguindo acompanhar as imperfeições do terreno e mantendo o plantio uniforme. Auto transportável (fecha em 3.8 m), facilita as manobras em campo e também o deslocamentos por estradas, pontes, porteiras e entre talhões.

Graneleira movida a etanol

No estande da Grunner, indústria de máquinas inteligentes para o setor agrícola, é possível conferir um protótipo de caminhão com motor movido a etanol desenvolvido pela empresa para o mercado de grãos. O veículo faz correção, adubação e ainda é uma graneleira, proporcionando redução de viagens para carregamento e descarregamento e uma maior eficiência para atender janelas de plantio e colheita.