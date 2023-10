Quer comprar imóvel? Ranking mostra preço médio do m² em 50 cidades

Os preços de venda dos imóveis residenciais subiram 5,29% nos últimos 12 meses encerrados em setembro. O dado é do índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (3). O valor médio do metro quadrado nas 50 cidades monitoradas pelo índice foi de R$ 8.622.

O que mostra a pesquisa

Balneário Camboriú (SC) é a cidade com metro quadrado mais caro. O valor médio do metro quadrado residencial é de R$ 12.470. Em seguida aparecem as cidades Itapema (SC), com R$ 11.946, Vitória (ES), com R$ 10.806, São Paulo (SP), com R$ 10.575, e Florianópolis (SC), com R$ 10.566.