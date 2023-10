Bolsa Família de outubro foi antecipado por decisão do Governo? Veja datas

O calendário de pagamento de outubro do programa Bolsa Família já foi divulgado pelo governo federal. O cronograma prevê que os repasses começarão no dia 18 e terminarão no dia 31, sem antecipações. As datas dos depósitos variam de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

Veja as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro: