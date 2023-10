Bolsa Família de outubro foi antecipado pelo Governo? Veja novas datas

O governo federal divulgou o calendário de pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de outubro. De acordo com o cronograma estabelecido, os repasses começarão no dia 18 e se estenderão até o dia 31, com as datas de pagamento variando conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Não há previsão de antecipação.

Abaixo, apresentamos as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro de acordo com o final do NIS: