Apps de bingo pagam Pix de verdade ou é golpe? Entenda os riscos

Bingo online é crime?

O bingo é considerado uma modalidade de jogo de azar e, por isso, não pode ser regularmente explorado no Brasil. É o que explica Fabiano Jantalia, sócio-fundador do Jantalia Advogados e especialista em Direito de Jogos. "O fato de esses aplicativos oferecerem o bingo por si só já seria uma contravenção penal, desde que elas estivessem no Brasil. O que me parece é que, em sua grande maioria, as empresas que estão por trás desses aplicativos estão sediadas em países onde o jogo do bingo teoricamente é permitido", diz o advogado.

Perder dinheiro não é o único risco. Especialistas em cibersegurança e direito alertam que os jogos de azar são proibidos no Brasil, o que vale também para o ambiente virtual. Por isso, quem perde dinheiro nesses aplicativos dificilmente conseguirá reaver a quantia. Além disso, há o risco de compartilhamento de dados dos usuários com criminosos.

Forma como o bingo é explorado por esses aplicativos pode configurar crime de estelionato. O advogado André Galvão, sócio do Tórtima, Galvão & Maranhão Advogados afirma que o não cumprimento das promessas pode configurar crime. "Nesses golpes, a pessoa acredita estar dentro de uma realidade que é diferente do que realmente está acontecendo. Neste caso, dos golpes do bingo, você acredita que ganhará o seu dinheiro ao fazer o Pix, o que não acontece. Isso sempre será proibido, por mais que o jogo de azar seja regulamentado", explica.

Risco de roubo de dados

Jogadores estão sujeitos ao risco de compartilhamento de dados pessoais e bancários. Ao acessar os aplicativos nas lojas Google Play ou Apple Store, o usuário deve ficar atento. A descrição do aplicativo informa se os dados estão sendo compartilhados, e quais informações são coletadas do aparelho celular.