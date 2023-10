Desenrola Brasil já está funcionando? Veja como negociar dívida no programa

O programa está disponível para todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), podendo beneficiar aproximadamente 32 milhões de indivíduos.

2. Quais dívidas serão renegociadas?

O Desenrola Brasil priorizará a renegociação de dívidas de até R$ 5.000 por devedor. Estas dívidas podem ser de natureza bancária ou não bancária, como contas de luz e água, contraídas no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Todas as operações estarão isentas de IOF.

3. E as dívidas acima de R$ 5.000?

Dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil também podem ser renegociadas, mas devem ser quitadas integralmente à vista, pois não contam com a garantia do Tesouro Nacional através do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

4. Como funcionará o processo?

A renegociação será realizada de forma online, por meio da plataforma oficial do Desenrola, que estará disponível para toda a população endividada a partir de segunda-feira, dia 9. A plataforma permitirá aos interessados consultar a lista de dívidas elegíveis para renegociação, bem como os descontos oferecidos pelos credores e o status de cada dívida.