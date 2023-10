Auxílio Brasil: como saber se posso receber R$ 15 mil por dados vazados

A consulta vai mostrar se aquela pessoa está na base de dados supostamente vazada, e se é elegível a receber o valor ou não. É importante destacar que isso não significa que qualquer pagamento será feito agora, até porque o processo não terminou. O principal objetivo do portal, segundo o porta-voz, é fazer com que as pessoas saibam se têm o direito a alguma indenização para que possam eventualmente se apresentar como interessadas.

Pagamento não está garantido

Não há garantia de que a indenização será paga. O instituto afirma que a ação tem grandes chances de sucesso, mas que não é possível prever quanto tempo o processo vai levar. A organização não é responsável pelo pagamento de qualquer valor. Caso a decisão sobre a indenização seja mantida, cada beneficiário que teve seus dados vazados deverá pedir a execução da sentença após o fim do processo, com a ajuda de um advogado.

O Sigilo não revela como obteve acesso à base de dados supostamente vazados. Victor Hugo Pereira Gonçalves, presidente do Sigilo, alega que as informações dos brasileiros que estão se cadastrando no site batem com aquelas que eles têm. Já são 471 mil pessoas elegíveis, de acordo com o site.

A organização não pode fazer o pagamento qualquer tipo de valor. A ideia é entrar em contato com a OAB e cadastrar advogados pelo país para que os associados do instituto possam ter ajuda para receber o dinheiro.

O processo tende a demorar. Esta é a opinião de Luis Fernando Prado, advogado especialista em privacidade e proteção de dados, porque as partes envolvidas são entes públicos, que trabalham com prazos diferenciados. Por isso, ele acredita que a iniciativa do Sigilo pode ser precipitada. Ele ainda questiona a legitimidade da lista supostamente vazada, que não é pública, e o que será feito com os dados das pessoas que colocarão as informações no portal para a consulta.