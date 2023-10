Com chef João Diamante, Origens vai à África e resgata sabor brasileiro

Entre as personalidades que cruzam o caminho de João está o artista beninense Lionel Honfin, que mora no Brasil há 11 anos, e explica curiosidades sobre as diferenças entre o acarajé brasileiro e o beninense. Em Cotonou, a maior cidade do Benin, João se encontra com a renomada chef Valérie Vinakpon, proprietária do restaurante Saveurs du Benin (Sabores do Benin, em tradução livre). Com ela, ele conhece um pouco mais da culinária local e as tradições dentro da cozinha africana.

Em busca de mais informações sobre o passado negro brasileiro, João conhece a "Rota dos Escravos", trilha situada na cidade de Ouidah, que percorre os últimos quatro quilômetros dos escravizados antes de serem levados em navios a países da costa americana, entre eles o Brasil. Estima-se que cerca de um milhão de pessoas sequestradas tenham percorrido o local durante o regime escravocrata.

Enquanto nos guia por uma viagem entre passado e presente, João também se prepara para projetar o futuro da sua cozinha e retorna ao Brasil com conceitos e sabores a partir da sua primeira experiência em um país africano. É do Benin que João traz uma receita autoral e exclusiva intitulada "Origem".

O especial em vídeo é produzido por MOV.doc, selo de documentários do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade do UOL.

Os quatro episódios da série podem ser acessados pela página de MOV.doc no Canal UOL e pelo canal do UOL no YouTube, em português e francês.

História remontada pelo DNA

A quinta temporada de Origens também conta com conteúdos especiais de três personalidades: a psicóloga e ex-BBB Sarah Aline, a atriz e cantora Karin Hils e a professora Vera Eunice, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. As três realizaram testes de DNA que apontaram a sua ancestralidade genética, e contam em ECOA o significado das descobertas para suas vidas.