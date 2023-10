Desenrola: 'Se sociedade criou, governo não deve mudar parcelas sem juros'

Juros do rotativo

O que foi aprovado [taxa de juros limitada a 100%] nos pareceu aqui ao Ministério da Fazenda muito equilibrado. Porque hoje temos uma situação inaceitável com juros médios de 450% ao ano no rotativo, chegando em alguns casos a 800% ao ano. Obviamente, a população não pode mais conviver com isso. Isso é inaceitável.

Por outro lado, o Congresso, em vez de tabelar os juros, fez duas coisas que me pareceram muito sagazes. A primeira delas é dar um tempo para que os próprios emissores cheguem a um arranjo que permita a eles cobrar juros menores. O segundo ponto é o limite para a dívida, que não vai poder passar do dobro. O limite permite juros que façam frente à inadimplência no curto prazo, mas, por outro lado, evita que o consumidor caia numa bola de neve por meio do cartão, num mecanismo de financiamento que não é pra isso.

Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda

O que é o Desenrola

O Desenrola é um programa emergencial de renegociação de dívidas.

Vale até 31 de dezembro de 2023 e, segundo o Ministério da Fazenda, pode beneficiar até 70 milhões de pessoas. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos renegociaram R$ 15,8 bilhões em volume financeiro nos meses de julho, agosto e setembro.