'Sou fazedor profissional de Power Point e faturo R$ 3,5 milhões'

Uma necessidade pontual fez os irmãos Lucas Ferraz, 36, e Fernanda Ferraz, 34, identificarem um nicho de mercado pouco explorado, mas muito rentável. Em 2018, Lucas precisava fazer uma apresentação em PowerPoint para uma convenção da empresa em que trabalhava. Devido ao prazo curto, o serviço acabou sendo terceirizado.

Porém, eles não imaginavam que só havia duas empresas para fazer esse tipo de serviço —e cobrando um preço salgado.

"O que me espantou muito foram os valores. Na época, a gente pagou quase R$ 400 mil para fazer 380 slides mais ou menos — custava em torno de R$ 800 o slide. E isso me mostrou que existe um oceano para este tipo de empresa. A gente tinha um mercado para desbravar. No final, todo mundo precisa de uma apresentação", conta Lucas, que é publicitário.