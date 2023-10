Maioria em home office é branca, com ensino superior e chefe

Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que 51,2% dos profissionais que fizeram teletrabalho no último trimestre de 2022 eram homens e 63% eram brancos. Ao todo, 9,5 milhões de brasileiros trabalharam de forma remota no ano passado, pouco menos de 10% do total de empregados no país no período. O mais recente levantamento feito pelo IBGE mostra quem são as pessoas que ainda têm essa flexibilidade no pós-pandemia e é a primeira pesquisa do instituto que investiga este perfil. Veja os detalhes abaixo.

O que diz a pesquisa

51,2% dos profissionais que fizeram teletrabalho nos três últimos meses de 2022 eram homens. O levantamento inédito da Pnad Contínua traz dados experimentais sobre o teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil. Por ser inédito, ainda não há dados anteriores para comparar se houve aumento ou queda na modalidade.