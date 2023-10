Mercado precisa ceder, diz Campos Neto sobre parcelado sem juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que está buscando uma solução para o parcelado sem juros no Brasil e que mercado precisa ceder para que questão seja resolvida. Campos Neto participou de um evento realizado pelo Estadão nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

BC colocou em negociação com o setor privado proposta para limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito. Campos Neto diz que o intuito da reunião é encontrar uma solução a questão do parcelamento. "Entendemos que para ter uma soluçao estrutural precisamos que as várias peças [do mercado] estejam dispostas a ceder", afirma Campos Neto.