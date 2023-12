Como lidar com amigos e parentes que se tornam sócios na sua empresa

Casal é sócio igualitário há 10 anos

Juliano Lisa, 43, e Lilian Mara Teodoro Lisa, 42, criaram a Empório Coisas de Minas, em 2013. A rede virou franquia, em 2017, e, atualmente, conta com 13 lojas divididas entre os estados de São Paulo e Bahia. Lisa conta que, desde o início, os dois dividiram suas áreas de atuação. Ela é diretora de desenvolvimento de produtos, compras e marketing, e ele é diretor financeiro e administrativo.

Criamos a divisão para que cada um tivesse autonomia na sua área e, assim, evitarmos conflitos. Nossa estratégia deu tão certo que não me lembro de nenhum atrito que tivemos nesses 10 anos para poder contar. Claro que trocamos ideias quando precisamos tomar uma decisão, mas um respeita o espaço do outro.

Juliano Lisa, empresário

Lisa afirma que a sociedade está prevista em contrato e que cada um detém 50% do negócio. Como dica para os novos empreendedores, ele fala que é fundamental que os sócios estejam igualmente focados no negócio, de corpo e alma. "Seja marido e mulher, pai e filho ou amigos, a partir do momento que um desempenha mais tarefas que o outro, se for uma sociedade igualitária, um deles se sentirá prejudicado e a relação começará a pesar. É essencial que os dois desempenhem realmente a mesma função e tenham o mesmo peso na empresa. Não acredito no sucesso com algum parente ou amigo como sócio investidor, por exemplo", diz.

Para a consultora do Sebrae, no entanto, pode haver a relação de sócio investidor sem prejuízo à empresa, desde que isso esteja bem claro no contrato. "Se for investidor terá participação no lucro, se for sócio igualitário, terá pro-labore."

Sócios definem impasse com votação

Michel Cabral, 35, criou a Vixting, empresa de gestão de saúde ocupacional, em 2009. Em 2020, ofereceu a sociedade ao amigo Denisson Felipe, de 26, para ser seu sócio, e, em 2021, estendeu o convite ao amigo Rafael Villar, 40.