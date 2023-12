Secretaria do Consumidor dá 20 dias para Enel se defender por apagão em SP

A Enel informou ao UOL que apresentará sua defesa no prazo estabelecido.

A companhia reforça que o evento climático intenso do dia 3 de novembro causou danos severos à rede elétrica. Desde as primeiras horas após a contingência, a Enel mobilizou todos os esforços para restabelecer a energia e reconstruir a rede danificada. Em até 24 horas após o vendaval de mais de 104 km/h, a Enel São Paulo restabeleceu a energia para mais de um milhão de clientes, sendo que 88% dos clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado em até 48 horas e 97% em até 72 horas. No início da contingência, a companhia priorizou o atendimento aos serviços essenciais, como hospitais, e escolas do Enem, além dos maiores blocos de carga. Os demais clientes tiveram o serviço restabelecido gradualmente, com a reconstrução de cerca de 200 km de rede elétrica em poucos dias após o evento climático.

Enel São Paulo, em nota enviada ao UOL