Saiba o que as startups têm a ensinar às empresas tradicionais

Startups são sinônimo de inovação, agilidade e tecnologia. Mas a maior parte delas nunca chega ao final da fase inicial. Se poucas sobrevivem, por que elas merecem tanta atenção? Por que se tornaram fonte de estudo para as empresas tradicionais? O que elas realmente têm a ensinar? Para falar de processos de inovação de startups, o UOL ouviu Arthur Igreja, especialista em tecnologia, inovação e tendências, e Daniel Castello, consultor, mentor e palestrante em estratégia e transformação digital.

O que é uma startup

Modelo de negócio inovador e tecnológico. Startup é uma empresa criada do zero com a finalidade de explorar uma necessidade percebida do mercado, e os fundadores acreditam ter uma vantagem competitiva ancorada em um modelo de negócio inovador e uma combinação sofisticada de tecnologia, a ponto de fazê-la crescer e competir com as empresas estabelecidas no setor em que vão operar.