Com recorde de patrocinadores, BBB 24 já supera R$ 1 bilhão em faturamento

As cotas para os patrocinadores têm preços que variam entre R$ 20 milhões e R$ 114 milhões. Há também os espaços publicitários mais baratos, para as dinâmicas do dia a dia do reality. Ainda há entre 5 e 10 cotas disponíveis.

Vale destacar que este é o preço de tabela. Em alguns casos, a emissora oferece descontos às empresas.

Segundo a Globo, todas as cotas de patrocínio já estavam comercializadas 2 meses antes da estreia do programa. O número supera o recorde do reality do ano passado, quando 13 marcas eram as patrocinadoras principais.

Em 2023, o BBB teve, no total, a participação comercial de 40 marcas durante os 100 dias do programa.

Veja a lista completa dos patrocinadores:

Na categoria Big (cerca de R$ 114 milhões cada):