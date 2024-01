X/Twitter perdeu 71,5% de valor de mercado desde a compra por Elon Musk

Ações valem 5,3 bilhões de dólares. O valor era de 19,66 bilhões de dólares quando Musk assumiu o Twitter.

Desvalorização é reflexo de atitudes de Musk. A desvalorização se iniciou com a compra da empresa pelo empresário e se acentuou com ações polêmicas do CEO. A empresa perdeu 10,7% de seu valor em novembro de 2023, quando Musk xingou anunciantes que ameaçavam boicotar o X, durante uma entrevista.

CEO mudou empresa radicalmente. Mudanças geradas por Musk no Twitter incluem redução de custos, demissões (que afetaram mais de 70% do quadro de funcionários), mudança do nome da empresa e transformações das verificações em um serviço pago.